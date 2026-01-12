La fatica di educare insieme Rapporto genitori-figli | parliamone

Il rapporto tra genitori e figli richiede impegno quotidiano e attenzione costante. Nel contesto delle sfide di educare, il Comune di Sandonà propone nel 2026 un ciclo di laboratori dedicati agli adulti, offrendo strumenti e supporto per affrontare insieme le complessità di questa relazione. Un’occasione per condividere esperienze, approfondire tematiche educative e rafforzare il dialogo familiare in un’ottica di crescita comune.

Genitori impegnati nel non sempre facile rapporto coi figli, bambini e adolescenti. Nel 2026 il Comune continua a fornire sostegno educativo alle famiglie sandonatesi con un ciclo di laboratori per adulti. L’iniziativa s’intitola "La fatica di educare insieme" ed è organizzata, nell’ambito del progetto " Scuola genitori ", in accordo con lo staff del noto pedagogista Daniele Novara. Condotti dalla formatrice Laura Beltrami, gli incontri sono in programma nello Spazio della comunità, in via Unica Bolgiano, nelle giornate del 12 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo e 13 aprile. I posti disponibili sono già sold out; è comunque possibile, contattando i numeri 02. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - “La fatica di educare insieme”. Rapporto genitori-figli: parliamone Leggi anche: "Pillole di psicologia", a Tarquinia un incontro sul rapporto genitori-figli Leggi anche: Educazione sessuale a scuola, Meloni: “Educare i figli su materie così delicate è compito dei genitori, lo Stato non può sostituirsi alla famiglia” Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. “La fatica di educare insieme”. Rapporto genitori-figli: parliamone. “La fatica di educare insieme”. Rapporto genitori-figli: parliamone - Genitori impegnati nel non sempre facile rapporto coi figli, bambini e adolescenti. msn.com

A San Donato Milanese partono i laboratori per genitori “La fatica di educare insieme” per supportare le famiglie nell’educazione dei figli - Gli incontri, condotti dalla pedagogista Laura Beltrami, si terranno presso lo Spazio della Comunità e sono già tutti esauriti, con possibilità di iscrizione alle liste d’attesa ... 7giorni.info

A San Donato Milanese partono i laboratori per genitori “La fatica di educare insieme” per supportare le famiglie nell’educazione dei figli Gli incontri, condotti dalla pedagogista Laura Beltrami, si terranno presso lo Spazio della Comunità e sono già tutti es - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.