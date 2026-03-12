Alèri Band Quasi dipinto

Uscita: 12 settembre 2025 Genere: musica popolare italiana, Jazz, pop, funky Etichetta: Totally Imported “C’è una linea sottile che separa il suono dall’immagine. E quando quella linea si assottiglia, la musica smette di essere soltanto ascolto e diventa spazio, colore, materia”. È in questa zona di confine che si colloca Quasi Dipinto, lavoro della Alèri Band, progetto diretto dal polistrumentista e compositore Valerio Tintori (in arte Alèri). Un’opera prima che si presenta come un organismo collettivo: non la semplice somma di individualità musicali, ma un laboratorio sonoro in cui arrangiamento, scrittura e interplay dialogano costantemente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

