LIVE Parigi-Nizza 2026 tappa di oggi in DIRETTA | Vingegaard concede il bis facendo il vuoto

Oggi in diretta dalla quinta tappa della Parigi-Nizza 2026, il ciclista Vingegaard ha concluso la corsa con un vantaggio decisivo, facendo il vuoto nel finale. La tappa si è conclusa alle 16:46, momento in cui si è chiusa anche la nostra cronaca in tempo reale. I partecipanti hanno affrontato un percorso impegnativo, con la gara che si è conclusa nel pomeriggio.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:46 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale della quinta tappa della Parigi-Nizza 2026. Grazie per aver seguito l'evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 16:46 Domani la sesta tappa, con un finale più morbido di quello odierno ma che strizza l'occhio ai finisseur. 16:45 LA TOP 5 DELLA CLASSIFICA GENERALE 1-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 17:22.06 2-Daniel Felipe Martinez (COL, Red bull – BORA – hansgrohe) +3:22 3-Georg Steinhauser (GER, EF Education EasyPost) +5:50 4-Kevin Vauquelin (FRA, INEOS Grenadiers) +6:09 5-Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) +7:37 16:42 LA TOP TEN DELLA QUINTA TAPPA 1-Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 4:29.