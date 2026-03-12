Parcheggi lungolago Forza Italia Lecco | Ennesima gestione improvvisata presa in giro

Forza Italia Lecco critica la recente riorganizzazione dei parcheggi sul lungolago, definendola come un esempio di gestione improvvisata della mobilità cittadina. L'assessore Renata Zuffi aveva annunciato il cambiamento, ma secondo il partito l'intervento si rivela come una presa in giro per i cittadini e gli utenti del servizio. La polemica si concentra sulla modalità e sui risultati della riorganizzazione.

La riorganizzazione della sosta sul lungolago annunciata dall'assessore Renata Zuffi appare come l'ennesimo esempio di una gestione improvvisata della mobilità cittadina.Da "incompatibili" a "riproposti": nessuna spiegazione credibileSolo pochi mesi fa l'amministrazione aveva giustificato la.