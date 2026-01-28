DDL Caregiver ennesima presa in giro | la denuncia di una madre

Una madre denuncia che il nuovo DDL Caregiver non risolve i problemi delle famiglie. Secondo lei, il testo approvato dal governo Meloni non tiene conto delle reali esigenze di chi si prende cura dei propri cari. La donna racconta di aver sperato in una legge utile, ma alla fine si è trovata di fronte a una proposta che non cambia molto rispetto a prima. La sua sfida è trovare risposte concrete mentre il Parlamento discute ancora.

Vediamo cosa prevede il DDL Caregiver varato dal Governo Meloni e cosa non va. Con il termine Caregiver ci si riferisce a una persona che si occupa di una o più persone non autosufficienti senza scopo di lucro, ma anche senza vincoli né obblighi. Di fatti, solitamente tale figura viene assimilata a un familiare che vive nella stessa abitazione o nei pressi. O, comunque, a una persona molto vicina al diversamente abile, solitamente senza particolare preparazione professionale. La figura del Caregiver non è particolarmente riconosciuta in Italia, se non per il disbrigo delle pratiche burocratiche in luogo della persona non autonoma. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

