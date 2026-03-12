Paralimpiadi un atleta del Curling Club Claut si gioca il pass per le semifinali

Un atleta del Curling Club Claut sta affrontando una partita decisiva per ottenere il pass alle semifinali delle Paralimpiadi. Il curling italiano sta vivendo un momento di attenzione crescente grazie ai Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. La competizione si svolge in una delle discipline che maggiormente attirano l’interesse del pubblico, con l’atleta che si gioca una possibilità importante per il prosieguo della manifestazione.

Matteo Ronzani, tra i convocati della Nazionale italiana di wheelchair curling, sta partecipando al torneo misto ai Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 Il curling italiano si trova in un periodo di grande visibilità grazie a Giochi invernali di Milano-Cortina 2026. Ne sa qualcosa Claut, che proprio di recente ha visto un aumento di richieste di prenotazioni per poter provare questa disciplina. Il Curling Club Claut nel frattempo sta lavorando anche sul fronte sportivo avendo a disposizione 15 tesserati pronti a migliorarsi giorno per giorno. La squadra non solo milita in Serie A, ma ha persino inviato un suo rappresentante ai Giochi Paralimpici che si stanno svolgendo a Cortina.

