Curling l’Italia batte la Svezia e resta in corsa per le semifinali alle Paralimpiadi

L’Italia ha sconfitto la Svezia per 4-3 nel torneo di curling a squadre miste che sta animando le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e ha così conquistato la terza vittoria, utile per issarsi al quinto posto insieme agli USA. La nostra Nazionale è pienamente in corsa per qualificarsi alle semifinali: devono fare la rincorsa sulla Svezia (5 vittorie) e sulla Corea del Sud (4 vittorie) per sperare di rientrare tra le migliori quattro classificate che accederanno alla fase a eliminazione diretta. Egidio Marchese, Fabrizio Bich, Matteo Ronzani e Angela Menardi hanno messo a segno un punto nel secondo end e hanno poi strappato una mano da un punto nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Oasport.it

