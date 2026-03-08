Curling Italia sconfitta dagli USA nel doppio misto | semifinali irraggiungibili alle Paralimpiadi

L’Italia ha perso contro gli Stati Uniti per 7-5 nel torneo di curling doppio misto alle Paralimpiadi, rendendo irraggiungibili le semifinali. La partita si è svolta oggi e ha visto le due squadre confrontarsi fino all’ultimo end. Con questa sconfitta, gli azzurri non potranno avanzare nella fase successiva della competizione.

L'Italia è stata sconfitta dagli USA per 7-5 nel torneo di curling doppio misto alle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 e sono così incappati nella quinta battuta d'arresto nel round robin, dove ora occupano l'ultima posizione con una sola affermazione all'attivo quando manca un solo incontro al termine della fase a girone unico. Gli azzurri hanno detto definitivamente addio alle residue speranze di qualificarsi alle fase a eliminazione diretta che metterà in palio le medaglie. Orietta Bertò e Paolo Ioriatti sono stati bravi a recuperare i quattro punti messi a segno da Laura Dwyer e Stephen Emt nel corso del secondo end, mettendo a segno un punto nella terza frazione, un paio nel quinto parziale e poi strappando una mano da un punto nel sesto gioco.