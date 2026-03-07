paralimpiadi invernali 2026 chiara mazzel argento nella discesa femminile

Alle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, Chiara Mazzel conquista la prima medaglia azzurra, ottenendo l’argento nella discesa femminile. La atleta italiana si è distinta nella gara, portando a casa il risultato con determinazione. La vittoria segna un momento importante per la rappresentativa nazionale, che continua a competere con successo in questa edizione della competizione.

Sul podio, al terzo posto, si è piazzata la slovacca Alexandra Rexova. Buona prestazione anche per l'altra italiana in gara, Martina Vozza, che ha chiuso quinta a 7"99 dalla vincitrice. L'argento di Mazzel rappresenta un inizio promettente per la squadra italiana nelle competizioni di sci alpino paralimpico. "Sì è veramente un grande sogno il mio argento. Sono molto felice di com'è andata. Ho dato veramente tutto ed è andata molto bene. sapevo di essere competitiva ma temevo che il pubblico di casa potesse giocarmi un brutto scherzo.

