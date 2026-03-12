Paralimpiadi 2026 | sci alpino e curling dove vederle

Oggi, giovedì 12 marzo, si apre la sesta giornata delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Lo sci alpino si svolge sulle nevi dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo, mentre il curling prosegue in varie sedi, attirando l’attenzione degli appassionati. La giornata si presenta ricca di competizioni che coinvolgono atleti provenienti da diversi paesi.

La sesta giornata delle Paralimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si apre oggi, giovedì 12 marzo, con un programma denso che vede lo sci alpino protagonista assoluto sulle nevi dell’Olympia delle Tofane a Cortina d’Ampezzo. Le gare del gigante femminile nelle categorie Vision Impaired, standing e sitting offrono all’Italia tre occasioni concrete per aggiungere medaglie al proprio bottino, mentre il curling misto e il para ice hockey completano una giornata decisiva per le squadre nazionali. Il clima si presenta poco o parzialmente nuvoloso con velature sparse, temperature intorno agli 11 gradi e venti leggeri da nord-ovest, condizioni ideali per la pratica sportiva in alta quota. 🔗 Leggi su Ameve.eu

