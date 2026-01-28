Sta picchiando la mia amica il figlio di Trump chiama la polizia e salva una ragazza | 22enne dichiarato colpevole

Barron Trump, il figlio di Donald Trump, ha chiamato la polizia a gennaio 2025 per aiutare un’amica in difficoltà. Il ragazzo di 19 anni ha riferito che un uomo stava picchiando una ragazza e ha chiesto aiuto alle forze dell’ordine. La polizia è intervenuta rapidamente e ha tratto in salvo la 22enne coinvolta. L’uomo sospettato di aver aggredito la ragazza è stato poi dichiarato colpevole.

Nel gennaio 2025 Barron Trump, il figlio 19enne del presidente degli Stati Uniti, aveva allertato la polizia e salvato un'amica dalle violenze di un uomo. Il giovane, un 22enne, ora è stato dichiarato colpevole di aggressione e lesioni personali.🔗 Leggi su Fanpage.it Approfondimenti su Trump Polizia Barron Trump figlio di Donald salva una donna dall'aggressione domestica, chiama polizia di Londra da New York Barron Trump, figlio di Donald Trump, ha dimostrato attenzione e sensibilità intervenendo in un episodio di violenza domestica. «Aiuto, venite, papà sta picchiando la mamma». Ragazzina chiama il 112 e fa arrestare il padre Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Trump Polizia Argomenti discussi: Barron Trump salva una ragazza picchiata dal ragazzo. Correte, una mia amica è stata aggredita; Liburn Aliu: la polizia picchia i manifestanti di Tirana. Sta picchiando la mia amica, il figlio di Trump chiama la polizia e salva una ragazza: 22enne dichiarato colpevoleNel gennaio 2025 Barron Trump, il figlio 19enne del presidente degli Stati Uniti, aveva allertato la polizia e salvato un'amica dalle violenze di un uomo ... fanpage.it Aiuto, papà sta picchiando la mamma: ragazzino chiama il 112, l’uomo viene arrestatoUn 33enne del catanzarese ha picchiato la moglie davanti ai figli minorenni. Uno di loro ha chiamato il 112 per chiedere aiuto. Così, i carabinieri sono intervenuti subito, facendo emergere anni di ... fanpage.it HADJAR PICCHIA LA RED BULL Isack Hadjar ha chiuso anzitempo il secondo giorno di test a Barcellona picchiando la Red Bull RB22 contro le barriere in uscita di curva 14. La Red Bul si sta comunque dimostrando molto affidabile, macinando oltre 200 gi - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.