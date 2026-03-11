Conegliano ruggente ad Ankara | 3-0 e Final Four sempre più vicina

Conegliano vince 3-0 contro lo Zeren Spor Ankara nell’andata dei quarti di finale di Champions League femminile. La partita si svolge in un palazzetto turco molto caldo e dura 77 minuti. Con questa vittoria, le campionesse d’Europa si avvicinano alle semifinali, rendendo possibile il passaggio alle Final Four.

Conegliano mette un piede e mezzo nelle Final Four di Champions League femminile: nell’andata dei quarti, in un palazzetto turco caldissimo, le campionesse d’Europa travolgono lo Zeren Spor Ankara con un 3-0 netto e chiudono la pratica in 77 minuti. Un successo pesantissimo perché indirizza il doppio confronto: al ritorno, al Palaverse, alle venete basterà gestire con lucidità il match per completare l’opera. La partita segue un copione chiaro: Ankara prova a restare agganciata all’inizio, poi Conegliano piazza l’allungo nel cuore di ogni set e non si volta più. Nel primo parziale l’equilibrio regge fino a metà, quindi le Pantere cambiano marcia con attacchi puliti e un muro che comincia a “mordere”, scappando via e amministrando fino al traguardo. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Conegliano magistrale in Turchia: Ankara strapazzato in Champions League, Final Four più vicinaLe Campionesse d’Europa avranno bisogno di conquistare due set in occasione della sfida di ritorno in programma settimana prossima al PalaVerde di...

Leggi anche: Champions League femminile: Conegliano torna ad Ankara per il primo atto dei quarti

Una raccolta di contenuti su Final Four

Conegliano magistrale in Turchia: Ankara strapazzato in Champions League, Final Four più vicinaConegliano ha strapazzato lo Zeren Spor Ankara nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley femminile, imponendosi con uno schiacciante 3-0 (21-25; 18-25; 17-25) in appena 77 ... oasport.it

Champions League femminile: Conegliano torna ad Ankara per il primo atto dei quartiLa A. Carraro Prosecco Doc Conegliano riparte da Ankara per aprire il doppio confronto dei quarti di finale di Champions League femminile contro lo Zeren ... oasport.it