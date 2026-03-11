Iran l’allarme dei fornai milanesi | così il pane rischia di diventare un bene di lusso siamo di fronte a una tempesta perfetta

I fornai di Milano hanno lanciato un allarme riguardo al possibile aumento dei prezzi del pane, sottolineando come le tensioni internazionali e il conflitto in Iran possano influenzare la disponibilità e il costo di questo alimento di uso quotidiano. Secondo le stime, si rischia di vedere il pane diventare un prodotto di lusso, con ripercussioni sui consumatori e sulla rete di distribuzione locale.

Milano, 11 marzo 2026 – Le conseguenze del conflitto in Iran e i complessi scenari internazionali potrebbero incidere in maniere significativa anche su uno dei prodotti più comuni della tavola degli italiani: il pane. A lanciare l'allarme è l'Associazione Fornai Milano, che non usano giri di parole: "il timore è che il prezzo di una pagnotta possa superare soglie critiche per le famiglie italiane". Secondo l'Associazione per i panificatori l'incremento dei costi di produzione nel 2026 sarà di un aumento del 45% per l'energia elettrica e il gas, del 25% per la logistica e le consegne e del 20% per il trasporto delle farine.