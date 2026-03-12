Palpeggia in auto la passeggera Due anni al tassista abusivo

Un tassista abusivo è stato condannato a due anni di reclusione dopo aver palpeggiato una passeggera durante una corsa in auto. Dopo aver accompagnato una giovane donna, l’uomo ha iniziato a fare complimenti insistenti, ha pronunciato frasi inappropriate e, in un secondo momento, ha toccato la passeggera senza consenso. La donna ha sporto denuncia, portando alla condanna dell’autista.

Aveva appena accompagnato una giovane con un passaggio su un taxi abusivo. Poi i complimenti insistenti, le frasi fuori luogo e all'improvviso le mani addosso. Un episodio di molestia sessuale finito davanti al tribunale di Pesaro e che ora si chiude con una condanna a due anni di reclusione. La sentenza è arrivata ieri mattina al termine del processo celebrato con rito abbreviato. L'imputato, un uomo di 51 anni originario dell'Albania, è stato riconosciuto colpevole di violenza sessuale. Il giudice ha applicato il terzo comma dell'articolo 609 bis del codice penale, che riguarda i casi di minore gravità, escludendo inoltre la recidiva. I fatti risalgono all'11 agosto 2024 e si sarebbero consumati a Pesaro.