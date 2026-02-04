Palpeggia una passeggera sul regionale operaio del cantiere navale stanato dalle spycam

Un operaio del cantiere navale è stato individuato dopo aver palpato una passeggera sul treno regionale ad Ancona. La donna ha subito segnalato l’accaduto, mentre le telecamere di sorveglianza hanno catturato il momento. L’uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e ora si trova a disposizione per le verifiche. La vittima si è detta scossa dall’accaduto.

ANCONA Uno sfioramento involontario per lui, un palpeggiamento (per nulla gradito) sul sedere per lei. Versioni contro di quanto accaduto due anni fa a bordo di un treno regionale su cui ora dovrà esprimersi il collegio penale. Ieri mattina, infatti, il gup Alberto Pallucchini ha disposto il rinvio a giudizio di un 33enne tunisino, attualmente relegato agli arresti domiciliari in Veneto. Deve rispondere di violenza sessuale, seppur nella fattispecie più lieve. Il dibattimento All'epoca dei fatti contestati dalla procura l'uomo lavorava ad Ancona, essendo operaio al cantiere navale. Difeso dall'avvocato Alberto Zannier, il nordafricano dovrà affrontare il dibattimento a partire dal 17 giugno.

