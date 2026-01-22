La sentenza del Tribunale Palpeggia una donna Condannato a due anni

Il Tribunale ha condannato a due anni di reclusione un uomo accusato di aver molestato una donna, dopo averla trascinata per le scale e minacciata con un coltello di piccole dimensioni. La sentenza si basa su elementi di colpevolezza relativi a comportamenti di molestia e intimidazione, evidenziando l’importanza di tutelare la sicurezza e la dignità delle persone.

Dapprima l’avrebbe trascinata per le scale, poi afferrata per le braccia e, sotto la minaccia di un coltello di piccole dimensioni, l’avrebbe palpeggiata nelle parti intime. Con questa accusa, un uomo di 46 anni è stato condannato per violenza sessuale dal Tribunale della Spezia. La sentenza ieri mattina, al termine del procedimento svoltosi davanti al collegio presieduto dal giudice Marta Perazzo (nella foto) e composta anche dai giudici Veronica Casiraghi e Carolina Gagliano. La vicenda risale all’estate di due anni fa, con la denuncia della giovane che ha innescato dapprima gli accertamenti preliminari dei carabinieri della Compagnia di Sarzana, e poi l’approfondimento della procura, con il pubblico ministero Maria Pia Simonetti che chiese e ottenne lo svolgimento dell’ incidente probatorio per cristallizzare la testimonianza della vittima, una donna di 42 anni residente in Val di Magra, che avrebbe sostanzialmente confermato i fatti, avvenuti nell’androne di un palazzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La sentenza del Tribunale. Palpeggia una donna. Condannato a due anni Leggi anche: Condannato a tre anni e tre mesi: la sentenza del Tribunale di Avellino Leggi anche: Perché il tribunale del Bangladesh ha condannato la parlamentare britannica Tulip Siddiq a due anni di carcere Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Brigitte Macron è donna: la sentenza del tribunale - Vita in diretta 06/01/2026 Argomenti discussi: Importante sentenza del Tribunale di Novara, riconosciuto un risarcimento pari a 24 mensilità per abuso di contratti precari; Il Tribunale di Ravenna torna sulla pensione Quota 100 dopo la sentenza n. 162/2025 della Corte costituzionale; Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato; Le attività sociali nell’oratorio fanno troppo rumore: stupore per la decisione del Tribunale che condanna la Parrocchia S. Teresa del Bambino Gesù. Sentenza già scritta prima del processo, la denuncia degli avvocati dell’imputato. Presentata istanza di ricusazioneAvvocati scoprono documenti sul banco del giudice con sentenza già scritta in un caso di violenza su minore. Presentata ricusazione. ilfattoquotidiano.it Assolta Chiara Ferragni, la sentenza sul Pandoro Gate: ecco cosa ha deciso il TribunaleIl Tribunale di Milano ha assolto Chiara Ferragni dall’accusa di truffa aggravata nel procedimento noto come Pandoro Gate. La decisione chiude uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi anni, c ... alfemminile.com RECANATI - Oggi la sentenza al tribunale di Macerata. L'uomo è finito sotto accusa per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali a una 50enne. L'aveva vista vicino alla sua auto e si sarebbe messo a urlare. La difesa annuncia appello - facebook.com facebook Tribunale di Campobasso, sentenza n. 282/2025: il lavoratore che chiede l’accertamento del compenso per le prestazioni lavorative straordinarie o supplementari ha l’onere di fornire la prova puntuale delle ore svolte oltre l’orario ordinario ln.run/sentenz x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.