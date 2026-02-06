Un mese di controlli | nove patenti ritirate sequestrati coltelli e manganelli

Nelle ultime settimane, le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli in città. Sono state ritirate nove patenti di guida e sequestrati coltelli e manganelli trovati in vari punti. Molti automobilisti sono stati fermati dopo aver bevuto o assunto droga, pericolo che si ripercuote sulla sicurezza di tutti. La polizia ha intensificato le verifiche, soprattutto nei parchi e lungo le strade più frequentate, per arginare comportamenti pericolosi alla guida e in luoghi pubblici.

Coltelli nei parchi, manganelli in auto e troppi automobilisti alla guida dopo aver bevuto o assunto stupefacenti. È un bilancio operativo intenso quello tracciato dai Carabinieri della Compagnia di Sassuolo per il mese di gennaio 2026. I militari del Nucleo Operativo e Radiomobile, insieme alle.

