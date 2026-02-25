Controlli nei parcheggi sequestrati 12 veicoli senza assicurazione

La polizia locale di Agrigento ha sequestrato dodici veicoli, principalmente automobili, perché privi di assicurazione. La causa è stata un controllo di routine effettuato nei parcheggi pubblici, durante il quale sono stati trovati diversi mezzi irregolari. Le operazioni rientrano in un’azione più ampia per garantire la sicurezza sulle strade della città. I veicoli sequestrati sono stati rimossi dalle aree di sosta e portati in depositi ufficiali.

Operazione della polizia locale: sei mezzi senza revisione e due con ganasce fiscali. Sanzioni per circa 12 mila euro Dodici veicoli, quasi tutte automobili, sono stati sequestrati dalla polizia locale di Agrigento nell’ambito di un’operazione mirata alla sicurezza stradale. I mezzi sono risultati privi di copertura assicurativa e si trovavano in sosta nelle aree parcheggio della città. L’importo complessivo delle sanzioni elevate ammonta a circa 12 mila euro. La multa per mancata copertura assicurativa è pari a 849 euro, quella per assenza di revisione a 169 euro e l’applicazione delle ganasce fiscali a 777 euro. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Intervento dei carabinieri in area adibita a parcheggio: sequestrati veicoli senza assicurazioneQuesta mattina i carabinieri di San Pietro Vernotico sono intervenuti in un’area parcheggio per controllare i veicoli.

Guidavano senza copertura assicurativa. Sequestrati 12 veicoli in soli tre giorniPerché guidavano senza assicurazione, la polizia ha sequestrato 12 veicoli in soli tre giorni.

Teramo: controlli, e sanzioni, anti furbetti dei parcheggi per disabiliTolleranza zero a Teramo contro l'occupazione abusiva degli stalli per disabili. Un nucleo familiare è finito nel mirino della Polizia Locale nell'ambito dei controlli intensificati nel quartiere est ... rete8.it

Riccione, controlli della Polizia Locale: auto e camper sequestratiIl controllo del territorio da parte della Polizia locale di Riccione prosegue con rinnovato vigore. Durante l’ultimo fine settimana, il Comando ha ... corriereromagna.it

