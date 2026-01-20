Ubriaco sfreccia a oltre 110 km h in città | dovrà rifare l' esame della patente
Un uomo ubriaco ha guidato a oltre 110 kmh in centro città a Genova, mettendo a rischio la sicurezza stradale. La polizia locale, durante un controllo nella zona Foce, ha fermato l’auto poco dopo le 2 di notte tra il 16 e il 17 gennaio 2026. Il conducente, in stato alterato, dovrà ripetere l’esame della patente, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.
Viaggiava in città come fosse in autostrada, ben oltre i 110 kmh. È quanto accertato da una pattuglia della polizia locale di Genova, che, nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio 2026, poco dopo le 2, durante un servizio di pattugliamento nella zona Foce, ha intercettato un'auto.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Crema, sfreccia a quasi 150 km/h dove il limite è 90: multa e ritiro della patente
Leggi anche: Comasco ubriaco tampona un motorino a 110 km da casa: tasso alcolemico triplo, denunciato
Ubriaco, sfreccia a oltre 110 km/h in città: dovrà rifare lesame della patente - Il conducente dellauto è stato denunciato allautorità giudiziaria e sanzionato per tutte le ulteriori violazioni contestate, con conseguente azzeramento del punteggio della patente ... genovatoday.it
Guida a oltre 110 km/h alla Foce: fermato automobilista ubriaco - Genova, guida a oltre 110 km/h in centro e in stato di ebbrezza: automobilista fermato alla Foce, patente ritirata e denuncia penale. ligurianotizie.it
Automobilista ubriaco sfreccia tra i runner a Eboli: fermato dopo un inseguimento e denunciato. Rischia arresto, multa e revoca della patente - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.