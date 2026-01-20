Ubriaco sfreccia a oltre 110 km h in città | dovrà rifare l' esame della patente

Un uomo ubriaco ha guidato a oltre 110 kmh in centro città a Genova, mettendo a rischio la sicurezza stradale. La polizia locale, durante un controllo nella zona Foce, ha fermato l’auto poco dopo le 2 di notte tra il 16 e il 17 gennaio 2026. Il conducente, in stato alterato, dovrà ripetere l’esame della patente, sottolineando l’importanza di rispettare le norme di sicurezza alla guida.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.