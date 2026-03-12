Palermo forte odore di marijuana in una palazzina abbandonata | scoperta serra clandestina e arrestato un 63enne

A Palermo, nel quartiere Noce, i Carabinieri hanno individuato una palazzina abbandonata da cui proveniva un forte odore di marijuana. Seguendo questa indicazione, i militari hanno scoperto una serra clandestina all’interno dell’edificio. Durante l’intervento, è stato arrestato un uomo di 63 anni che gestiva il sito. L’operazione è stata condotta dai motociclisti del nucleo radiomobile dei Carabinieri.

Un odore nell’aria, un dettaglio che non passa inosservato: è da qui che ha preso avvio l’operazione dei motociclisti del nucleo radiomobile dei Carabinieri di Palermo che, nel quartiere Noce del capoluogo siciliano, hanno scoperto una serra clandestina destinata alla coltivazione di marijuana. E’ stato arrestato in flagranza un palermitano di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine per detenzione e produzione di sostanza stupefacente e furto aggravato di energia elettrica. Durante un ordinario giro di pattuglia, i militari avrebbero avvertito un intenso odore riconducibile alla marijuana proveniente da una palazzina abbandonata: da un’apertura nel muro sporgeva un tubo flessibile argentato, mentre dall’interno si percepivano il rumore costante di ventole e la luce accesa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

