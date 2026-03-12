Palermo e Malta di nuovo più vicine da maggio volo diretto tre volte a settimana

Da maggio, Malta Airlines avvia un nuovo volo diretto tra Malta e Palermo, con tre frequenze settimanali. La compagnia di bandiera maltese ha annunciato ufficialmente il collegamento, che si inserisce nel calendario di voli estivi per il 2026. La rotta collega direttamente l’isola e la città siciliana, migliorando la connessione tra i due territori.

Km Malta Airlines annuncia oggi il lancio del nuovo collegamento diretto tra Malta e Palermo, rafforzando ulteriormente la connettività tra l'isola e la Sicilia come parte del programma estivo 2026 della compagnia di bandiera maltese. La nuova tratta opererà dal 30 maggio tre volte a settimana (martedì, mercoledì e sabato), offrendo ai clienti opzioni di viaggio diretto tra l'aeroporto internazionale di Malta e l'aeroporto internazionale di Palermo Falcone Borsellino. "Siamo lieti di presentare Palermo come nuova destinazione all'interno del nostro programma estivo 2026 - dice David Curmi, presidente di Km Malta Airlines -.