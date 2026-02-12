San Valentino al Palazzo Reale con Innamorarsi a corte apertura straordinaria serale

Sabato sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte fino a mezzanotte per l’evento

Sabato 14 febbraio, in occasione dalla festa di San Valentino, il Palazzo Reale di Napoli sarà straordinariamente aperto in orario serale, dalle ore 20,00 alle 24,00 (ultimo ingresso alle ore 23.00). Per l’occasione è stato fissato un prezzo ridotto e il biglietto costerà 5 euro. “Innamorarsi a corte” è il titolo dell’iniziativa grazie alla quale sarà possibile ammirare le sale del Palazzo in occasione della giornata in cui si celebra il concetto universale dell’amore. I visitatori avranno la possibilità di accedere all’Appartamento di Etichetta e al Museo della Fabbrica (per il quale l’ultimo ingresso è fissato alle ore 22.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Questa sera il Palazzo Reale di Napoli apre le sue porte fino a mezzanotte per l’evento “Innamorarsi a corte”.

