La denuncia della minoranza | Grondaie sparite al cimitero
I consiglieri di opposizione del gruppo Centro Destra Sangiustese segnalano la scomparsa delle grondaie nel cimitero comunale, evidenziando un crescente degrado della struttura. La mancanza di manutenzione e interventi adeguati mette in discussione le condizioni di sicurezza e decoro di un’area di particolare importanza per la comunità. La questione richiede attenzione da parte delle autorità competenti per garantire il rispetto delle norme e la tutela del patrimonio pubblico.
"Grondaie scomparse nel cimitero comunale e degrado crescente". A segnalarlo sono i consigliere di opposizione del gruppo Centro Destra Sangiustese. "Negli ultimi giorni, numerosi cittadini hanno segnalato la scomparsa delle grondaie da alcuni edifici del cimitero comunale di Monte San Giusto – sottolineano –. Un fatto anomalo che solleva interrogativi sulla gestione e sulla sicurezza di un luogo particolarmente sensibile per l'intera comunità. Al momento non è chiaro se si tratti di lavori avviati dal Comune, senza alcuna comunicazione pubblica, ma è molto più probabile che sia stato un furto.
