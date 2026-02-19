A Sacile serve il ritorno dell’automedica promessa mancata della Giunta Fedriga

A Sacile, l’automedica non è ancora arrivata, nonostante la promessa fatta dalla Giunta Fedriga otto anni fa. La mancanza di questo servizio ha causato ritardi nelle emergenze e preoccupazioni tra i residenti. La richiesta di ripristinarla si fa sempre più forte, soprattutto dopo gli incidenti che si sono verificati senza un pronto intervento adeguato. La carenza di mezzi di soccorso continua a mettere a rischio la sicurezza della comunità locale. La questione resta aperta e irrisolta da troppo tempo.

“Otto anni dopo l’insediamento del presidente Fedriga, l’impegno a potenziare la sanità di prossimità nel distretto del Livenza è ancora una promessa tradita. In questo contesto il reiterato appello dell’Osservatorio salute pubblica a ripristinare il servizio di automedica sulle 24 ore nel presidio sanitario di Sacile è più che legittimo e merita di essere accolto”. Lo afferma il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd) che, raccogliendo la richiesta del comitato “Osservatorio salute pubblica”, porta il caso in Consiglio attraverso un'interrogazione alla Giunta Fedriga. “La falsa partenza della casa di comunità con i lavori di ristrutturazione dei vecchi padiglioni finanziati da Serracchiani ancora da terminare, la Medicina dello sport ridimensionata, la grave carenza di medici di famiglia, la chiusura del punto di primo intervento e infine l'automedica trasferita a Pordenone durante il covid non può che generare delusione e insoddisfazione” continua Conficoni ricordando che “a distanza di tempo dalla fase pandemica, il servizio di automedica temporaneamente sospeso non è stato ripristinato.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Cerreto Sannita, Ciaburri attacca il rimpasto di giunta: “Occasione mancata, ora serve una vera alternativa”Fratelli d’Italia critica il recente rimpasto di giunta adottato dall’amministrazione comunale di Cerreto Sannita, ritenendolo un’occasione persa. Leggi anche: Dalla promessa mancata della Nato al “mondo russo”: cosa vuole davvero Vladimir Putin secondo l’analisi dell’esperto Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Stefano Monte a Bangkok per la stella Michelin nel ristorante di lusso; Acqua sporca e cattivo odore, le segnalazioni dei residenti: Residui gelatinosi. Il sindaco tranquillizza: nessuna anomalia; Anziana di 87 anni truffata dai finti tecnici dell'acqua: Due attori veri, dal rubinetto usciva un gran fumo. Rubati tutti gli ori. Celotti (Pd), 'sulla scuola la Giunta Fedriga ha ripreso le nostre proposte' triesteallnews.it/2026/02/celott… x.com PRATI STABILI. HONSELL (OPEN) ATTACCA L’APPROCCIO DELLA GIUNTA E CHIEDE LA REVISIONE DELLA NORMA "La modifica alla legge regionale n. 9 del 2005, che permette lo sversamento di #liquami su alcune tipologie di #pratistabili, realizza facebook