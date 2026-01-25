Si informa che i sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici saranno chiusi il 27 gennaio a partire dalle 12.30 e tutto il 28 gennaio, per lavori di manutenzione. Durante questo periodo, saranno garantiti solo i servizi essenziali. Per eventuali necessità, si consiglia di pianificare le richieste in anticipo o di consultare le comunicazioni ufficiali per aggiornamenti.

INFO UTILE. Martedì 27 gennaio dalle ore 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio: chiusura sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici e garantiti i servizi essenziali Martedì 27 gennaio dalle ore 12.30 e per tutta la giornata di mercoledì 28 gennaio gli sportelli polifunzionali di Palazzo Uffici, piazza Matteotti 3, saranno chiusi al pubblico per un intervento tecnico straordinario sui programmi informatici del Comune. Saranno comunque garantiti i servizi essenziali quali la registrazione di nascite e decessi. Nonostante la chiusura degli sportelli, i servizi online resteranno comunque attivi in queste giornate di manutenzione, per la presentazione di istanze telematiche. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Manutenzione a Palazzo Uffici, il 27 e 28 chiudono gli sportelli polifunzionali

