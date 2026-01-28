Sportello legale lavorativo e abitativo | inaugurati gli uffici della Fondazione Giovanni Paolo II a Montevarchi

Questa mattina a Montevarchi sono stati aperti ufficialmente i nuovi uffici della Fondazione Giovanni Paolo II. Gli spazi ospitano servizi legali, lavorativi e abitativi rivolti alla comunità. Alla cerimonia presente anche la famiglia e i collaboratori della dottoressa Lucia Verdi, ricordata con una targa all’ingresso. La dottoressa Verdi, medico oculista, aveva dedicato la sua vita ad aiutare chi aveva bisogno e ora il suo ricordo si accompagna a un progetto che mira a sostenere le persone in difficoltà.

“In memoria della dottoressa Lucia Verdi, che tutti curava con amore”. Una targa all’ingresso dei nuovi uffici dell’unità locale di Montevarchi della Fondazione Giovanni Paolo II ricorda che quegli ambienti erano della dottoressa Verdi, medico oculista che ha prestato le sue cure e la sua esperienza a generazioni di persone del Valdarno. Sono stati messi a disposizione della Fondazione, impegnata in progetti di cooperazione internazionale e accoglienza, da Elena Favilli, autrice bestseller internazionale e giornalista impegnata nella lotta alle discriminazioni e figlia della dottoressa Verdi.In via Gorizia, numero 35, a Montevarchi da oggi ospitano gli uffici della Fondazione Giovanni Paolo II e, una volta a settimana, apriranno le porte a tre sportelli per i cittadini fragili, dedicati rispettivamente alle questioni legali, lavorative e abitative.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Elena Favilli sarà presente all'inaugurazione dei nuovi uffici della Fondazione Giovanni Paolo II a Montevarchi, in provincia di Arezzo.

La Fondazione Giovanni Paolo II annuncia l'apertura dei nuovi uffici nel Valdarno, situati in via Gorizia.

