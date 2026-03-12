Palazzo Gherardi scontro su lavori e ricerca di fondi

A Palazzo Gherardi si apre un confronto tra amministrazione e opposizione sui lavori di ristrutturazione e sulla ricerca di fondi pubblici. Il sindaco ha dichiarato che è prioritario sistemare il tetto dell’edificio, che si trova in condizioni molto deteriorate da prima dell’insediamento dell’attuale amministrazione. Contestualmente, si discute anche delle rotatorie presenti nell’area, al centro del dibattito politico locale.

Palazzo Gherardi e rotatorie al centro del dibattito politico. "Oggi dobbiamo sistemare il tetto di Palazzo Gherardi che, da tantissimo tempo, ovvero ben prima del nostro insediamento, versa in pessime condizioni – dice il sindaco Olivetti -. Peccato però che nessuno in passato si sia focalizzato sul tetto, pensando piuttosto alla capacità edificatoria dello stabile. Dobbiamo poi agire sulla parte strutturale e sulla parte esterna per dare dignità a un immobile in condizioni pietose. Oggi al di là del Pnrr, abbiamo bisogno di un’ulteriore somma, oggetto della variazione di bilancio, senza dimenticare che dovremo riacquistare l’immobile e realizzare un ascensore che risulta un elemento indispensabile". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Palazzo Gherardi, scontro su lavori e ricerca di fondi Articoli correlati Palazzo Gherardi, monta la polemica. Il Pd: "5 milioni di euro PNRR persi tra propaganda e ritardi"SENIGALLIA – Il Partito Democratico di Senigallia è tornato sul progetto di restauro di Palazzo Gherardi. Lavori a Palazzo Laderchi. Stanziati fondi per il tettoUn nuovo intervento per Palazzo Laderchi, al civico 2 di Corso Garibaldi a Faenza.