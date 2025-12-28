Lavori a Palazzo Laderchi. Stanziati fondi per il tetto.

Un nuovo intervento per Palazzo Laderchi, al civico 2 di Corso Garibaldi a Faenza. E’ quanto emerso nel corso dell’ultimo consiglio comunale, durante il quale è stato approvato il punto all’ordine del giorno con cui l’Ente ha riconosciuto la spesa di 18mila euro fuori bilancio, per l’ impermeabilizzazione di parte del solaio di copertura. In particolare, in seguito ad un sopralluogo erano emerse "gravi criticità riguardanti il manto di copertura di parte degli ambienti destinati a Museo del Risorgimento, tali da ritenere necessario un intervento immediato al fine di evitare il pericolo di ulteriori danneggiamenti alle coperture e al contenuto dei locali a seguito di eventi meteorologici". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

