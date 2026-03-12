Paglieta piange Mario | incidente mortale funerali giovedì

A Paglieta, la comunità si prepara a dare l'ultimo saluto a Mario Zuccarini, un giovane padre morto in un incidente stradale avvenuto domenica 8 marzo. I funerali sono previsti per giovedì. La notizia ha suscitato grande dolore tra i residenti, che si stringono attorno alla famiglia della vittima.

Il dolore della comunità di Paglieta si prepara a salutare Mario Zuccarini, un giovane padre la cui vita è stata spezzata da un tragico incidente stradale avvenuto domenica 8 marzo. I funerali del quarantenne dipendente della Trigano Van si terranno giovedì 12 marzo alle ore 15.30 nella chiesa di San Vincenzo e Sant’Egidio, dove amici e parenti raccoglieranno l’ultimo addio a una figura amata per la sua semplicità e affetto. La tragedia ha colpito in località Pedicagne di Colle Martino, dove la Mercedes guidata da Zuccarini ha urtato un cordolo in cemento sulla Sp 119 Sangritana. L’impatto ha causato il ribaltamento ripetuto dell’auto che ha finito per finire nella scarpata a bordo strada, senza lasciare scampo al conducente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

