Incidente mortale sull' Anticolana la città di Piglio piange Giovanni e Vincenza

Un incidente mortale sull'Anticolana ha causato la morte di Giovanni e Vincenza, coinvolgendo un’auto che ha perso il controllo in una curva per ragioni ancora da chiarire. La loro vettura si è schiantata contro un albero, lasciando la comunità di Piglio sotto shock. I soccorritori non sono riusciti a salvare i due passeggeri, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sulla dinamica dell’incidente. La strada rimane chiusa per le verifiche di rito.

Drammatico il bilancio dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri. Ferita anche la figlia che è stata portata a Roma Il pomeriggio di domenica 22 febbraio 2026 ha segnato una delle pagine più drammatiche per la viabilità del frusinate. Intorno alle 16:30 si è verificato un incidente mortale lungo la Via Anticolana, precisamente al chilometro 4 in località Badia (nei pressi del bivio per San Filippo), nel territorio di Anagni (Frosinone). Lo schianto ha innescato una drammatica carambola che ha coinvolto ben quattro autovetture. La gravità della situazione ha richiesto l'attivazione di una massiccia macchina dei soccorsi: sul posto hanno operato diverse ambulanze, due elisoccorsi del 118, squadre dei Vigili del Fuoco, unitamente ai Carabinieri e alla Polizia Locale di Anagni per la gestione della viabilità e i rilievi di legge. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

L'incidente mortale si porta via mamma e figlia: Merano piange Corina e la piccola MelissaUn grave incidente a Merano ha causato la perdita di Corina Matras, 26 anni, e della sua piccola figlia Melissa, di cinque anni.

Leggi anche: Incidente mortale sulla A2: domani i funerali di Giovanni Spera

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Grave incidente sulla via Anticolana ad Anagni: due morti; Anagni. Tragico incidente sull'Anticolana: muoiono un uomo e una donna; Anagni – Incidente mortale sull’anticolana, due le vittime; Tragico incidente sulla via Anticolana: due vite spezzate in un attimo.

Tragico incidente sull'Anticolana: muoiono un uomo e una donnaLo scontro, nel quale sono rimaste coinvolte più auto, si è verificato a poca distanza dal bivio per San Filippo in direzione Fiuggi ... ciociariaoggi.it

Tragico incidente sulla via Anticolana: due vite spezzate in un attimoUno scontro tra più auto nei pressi del bivio per San Filippo in direzione Fiuggi, ha provocato la morte di un uomo e di una donna ... rainews.it

+++ Ultima ora +++ Incidente mortale a Roma. Morto un uomo - facebook.com facebook

Incidente mortale attorno alle 3.00 di questa notte #Morciano #Cronaca x.com