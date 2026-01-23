L' incidente mortale si porta via mamma e figlia | Merano piange Corina e la piccola Melissa

Un grave incidente a Merano ha causato la perdita di Corina Matras, 26 anni, e della sua piccola figlia Melissa, di cinque anni. La tragedia, che coinvolge una famiglia rumena, ha colpito profondamente la comunità locale. L’evento sottolinea la fragilità della vita e le conseguenze di un tragico incidente che ha lasciato senza parole una cittadina in lutto.

C’è una tragedia devastante che collega la Romania con il nostro territorio. Più precisamente con l’Alto Adige, Merano nel dettaglio, ovvero la cittadina in cui viveva Corina Matras, 26enne rumena, scomparsa assieme alla figlioletta Melissa, di soli 5 anni, in un terribile incidente avvenuto all’alba dello scorso 20 gennaio proprio nel Paese d’origine della donna. Corina stava viaggiando in auto assieme alla piccola Melissa, quando si è verificato un terribile schianto con un camion, da quanto emerso fermo sulla carreggiata. L’esatta dinamica è ancora in fase di chiarimento, ma la violenza dell’impatto è stata devastante, se si pensa che la donna è morta sul colpo.🔗 Leggi su Trentotoday.it

