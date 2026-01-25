Nel match dell’Olimpico tra Roma e Milan, terminato 1-1, Pellegrini si distingue per freddezza, mentre Nkunku e Saelemaekers non hanno lasciato un'impressione significativa. Di seguito, i voti e il tabellino della gara valida per la 22ª giornata di Serie A Enilive 202526, analizzando le prestazioni dei protagonisti in un confronto equilibrato tra le due squadre.

Voti e giudizi del match dell’Olimpico valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A Enilive 202526 Pellegrini e Pisilli (Ansafoto) – calciomercato.it Roma. Svilar 6 Mancini 6,5 Ndicka 6,5 Ghilardi 7 Celik 6,5 Cristante 6 Koné 6. Dal 58? Pisilli 6 Wesley 6,5 Dybala 6. Dal 67? Pellegrini 7 Soulé 6 Malen 5,5. Dal 67? Robinio Vaz 5,5 Allenatore: Gasperini 6,5 Difficile spiegare come la Roma sia riuscita a non vincere questa partita. Milan. Maignan 6,5 Tomori 5,5 Gabbia 6 De Winter 6,5 Saelemaekers 5. Dal 46? Athekame 5 Ricci 6. Dal 79? Loftus-Cheek sv Modric 6 Rabiot 6 Bartesaghi 6 Nkunku 5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - PAGELLE E TABELLINO ROMA-MILAN 1-1: Pellegrini glaciale, Nkunku e Saelemaekers impalpabili

Leggi anche: PAGELLE E TABELLINO RANGERS-ROMA 0-2: Dovbyk da assist-man, Soulé-Pellegrini autoritari

PAGELLE E TABELLINO LAZIO-FIORENTINA 2-2: Pedro glaciale, Gila disattentoEcco una possibile introduzione: Nella sfida valida per la 19ª giornata di Serie A tra Lazio e Fiorentina, il match si è concluso con un pareggio 2-2.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Roma-Stoccarda 2-0, pagelle e tabellino: Pisilli decisivo, Soulé ispiratore, Svilar insuperabile, Rensch solido, Undav impreciso; Torino-Roma 0-2: Dybala gol e assist per Malen, Gasperini si riprende il quarto posto; Torino-Roma 0-2, pagelle e tabellino: Malen è subito impattante, Dybala si diverte e fa divertire; VOTI e TABELLINO Bologna-Fiorentina 1-2: le pagelle.

PAGELLE E TABELLINO ROMA-STOCCARDA 2-0: Pisilli, così si cresce. Undav sbaglia tuttoROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Ziolkowski (58? Ndicka), Ghilardi; Rensch, Koné (58? Cristante), Pisilli, Tsimikas (73? Wesley); Soulé (83? Mancini), Pellegrini (73? Dybala); Ferguson. A disposizione: ... calciomercato.it

Serie A, Roma-Milan 1-1: il tabellino della sfida dell'OlimpicoROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Gilardi; Celik, Kone (58' Pisilli), Cristante, Wesley; Dybala (68' Pellegrini), Soulé (85' Venturino); Malen (68' Vaz). A ... milannews.it

Genoa-Bologna 3-2, pagelle e tabellino: Malinkovskyi, Ekuban e Messias a segno dalla panchina, Skorupski avvia la rimonta avversaria, Immobile insufficiente Goal.com Successo prezioso per il Genoa che rimonta un Bologna piombato in un periodo complic - facebook.com facebook

#InterPisa 6-2, pagelle e tabellino: Moreo e #Sommer fanno tremare San Siro, #Dimarco show, Lautaro ed Esposito si confermano x.com