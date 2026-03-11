Cittadinanza onoraria a padre Fasullo | Una vita di impegno sociale e di lotta alla mafia

Il sindaco ha conferito la cittadinanza onoraria a padre Nino Fasullo per il suo impegno contro la violenza mafiosa e nella promozione della legalità. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio e ha riconosciuto il ruolo di Fasullo nel favorire il dialogo culturale e religioso e nel sostenere i valori di inclusione sociale e buon governo. La decisione è stata annunciata ufficialmente durante l’evento.

Per il suo impegno contro la violenza mafiosa, nella promozione della legalità, del dialogo culturale e religioso e dei valori del buongoverno e dell’inclusione sociale, il sindaco Roberto Lagalla ha conferito questo pomeriggio la cittadinanza onoraria della città a padre Nino Fasullo. La. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

