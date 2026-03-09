Cittadinanza onoraria a padre Fasullo il prete intellettuale legato alla Primavera di Palermo e al movimento antimafia

Ha cercato di coniugare la cultura laica e quella cattolica. Il redentorista Nino Fasullo ha rappresentato anche una figura originale di prete intellettuale che ha avuto una parte importante nel processo politico legato alla "Primavera di Palermo" e nel movimento antimafia. Per questo il sindaco Roberto Lagalla gli ha conferito la cittadinanza onoraria. Padre Nino Fasullo, originario di Roccamena (piccolo centro del Palermitano), è stato anche docente di filosofia e pedagogia e ha dato vita 50 anni fa alla rivista Segno, diventata uno strumento di dialogo e di approfondimento attorno alla quale si sono ritrovati tanti uomini di cultura. La... 🔗 Leggi su Palermotoday.it

