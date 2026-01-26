Padova città d' acque | alla scoperta del canale delle Acquette

Il canale Olmo delle Acquette, situato a Padova, rappresenta una testimonianza storica della rete idrica cittadina. Sebbene in gran parte interrato, il suo percorso si snoda tra le mura medievali, i palazzi rinascimentali e i giardini meno conosciuti della città. Questa introduzione invita alla scoperta di un angolo di storia e di architettura nascosto nel cuore di Padova, evidenziando l’importanza di preservare e conoscere il patrimonio locale.

Sabato 31 Gennaio 2026. Il canale Olmo delle Acquette, in gran parte ormai interrato, si dipana semi-nascosto tra le mura medievali, i palazzi rinascimentali e i giardini più nascosti della nostra città. Ascoltando le dettagliate argomentazioni dell’architetto e urbanista Francesco Graziani, seguiremo le antiche tracce della canalizzazione, partendo dalla Specola e arrivando fino a Riviera Businello, avendo così modo di immergerci in incantevoli e inusuali scorci di una Padova d’altri tempi. Sarà un’occasione unica e irripetibile, in quanto, in via esclusiva, ci faremo aprire cancelli e portoni privati, alla ricerca delle tracce più nascoste della Padova fluviale.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

