Smog a Frosinone scattano le misure emergenziali di secondo livello | stop ai veicoli più inquinanti dal 20 al 22 dicembre

A causa dell’eccessivo livello di smog, Frosinone ha attivato misure emergenziali di secondo livello dal 20 al 22 dicembre. Il Comune interviene per ridurre l’inquinamento atmosferico, limitando la circolazione dei veicoli più inquinanti. Queste misure sono parte del Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, con l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini e migliorare la qualità dell’aria.

A seguito del perdurante superamento dei limiti di PM10, il Comune di Frosinone ha disposto l’attivazione delle misure emergenziali di 2° livello previste dal Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria (PRQA) della Regione Lazio. Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 29 delle Norme. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Smog a Frosinone, prorogate le misure emergenziali: stop ai veicoli più inquinanti il 17 e 18 dicembre Leggi anche: Smog, scattano ancora le misure emergenziali: stop anche ai diesel euro 5 Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Traffico e smog. Scattano le misure di emergenza a Roma e Frosinone; Smog, il 18 dicembre scattano di nuovo le misure emergenziali; Si alzano i livelli di smog: scattano le misure emergenziali per l'inquinamento; Qualità dell'aria, scattano le misure straordinarie. Traffico e smog. Scattano le misure di emergenza a Roma e Frosinone - Tre giorni di limitazioni nel capoluogo ciociaro e uno nella Capitale ... rainews.it

Misure anti-smog, scattano i divieti per le auto - Da oggi infatti entrano in vigore le misure del Piano Aria Integrato Regionale (Pair) 2025- ilrestodelcarlino.it

Misure anti-smog, da domani scattano i divieti per auto, case e negozi: ecco quali sono i livelli di allerta per l'inquinamento dell'aria - Il divieto di circolazione, al netto delle eccezioni, andrà per gradi: in base ai livelli di allerta ... ilgazzettino.it

Extra Tv. . SMOG FROSINONE: VEICOLI INQUINANTI, STOP IL 17 E 18 DICEMBRE - facebook.com facebook

Smog: a Roma il 14 dicembre stop ai mezzi più inquinanti nella Ztl. Un analogo provvedimento è stato adottato anche dal Comune di Frosinone #ANSAmotori #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.