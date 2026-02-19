Bobo Vieri torna a Prato dopo aver vissuto un lungo viaggio da Sydney, durato ventisette ore con un volo Air China. La sua visita è legata a un ricordo speciale: la dedizione rivolta al nonno Enzo, che lo ha accompagnato fin dall’inizio. Da giovane, a soli 14 anni, Vieri lasciò l’Italia per inseguire il sogno di diventare calciatore, attraversando l’oceano. Ora, a distanza di anni, ritorna in città, portando con sé ricordi e emozioni legate a quel percorso. La sua presenza ha attirato l’attenzione dei tifosi locali.

"E’ iniziato tutto da qui, da Sydney a Prato: volo "Air China", ventisette ore. Avevo solo 14 anni ed inseguivo il mio sogno, quello di diventare calciatore". Un Christian Vieri nostalgico ha così commentato la foto che lo ritrae a Prato, da lui stesso scattata pochi giorni fa e pubblicata sul proprio account Instagram. Bobo è tornato davanti all’abitazione del nonno Enzo, portiere del Prato nella prima metà del ‘900, il quale lo ospitò quando da giovanissimo tornò in città dall’Australia. Si era trasferito laggiù al seguito del padre, Roberto "Bob" Vieri, centrocampista pratese che nel 196970 arrivò a giocare con la Juventus in Serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bobo Vieri torna a Prato. La dedica a nonno Enzo

Bobo Vieri torna a Prato e ricorda il nonno Enzo. “E’ iniziato tutto da qui”Bobo Vieri torna a Prato per ricordare il nonno Enzo, che gli ha trasmesso la passione per il calcio.

"Tutto è iniziato da qui". Bobo Vieri torna a casa e ricorda il nonno EnzoBobo Vieri ha ripercorso le sue origini, ricordando il viaggio che ha segnato la sua vita.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.