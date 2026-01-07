Chi ha vinto il primo premio della Lotteria Italia Il titolare della ricevitoria fortunata a Roma | Spero si faccia vivo e ringrazi

Il primo premio della Lotteria Italia da 5 milioni di euro è stato vinto presso la ricevitoria “7 Meraviglie” sulla Cassia, a Roma. Il titolare della ricevitoria spera di ricevere presto un contatto ufficiale e di poter ringraziare chi ha acquistato il biglietto vincente. La vittoria rappresenta un momento importante per l’attività e un’occasione di gioia per il fortunato vincitore.

Il primo premio della Lotteria Italia, da 5 milioni di euro, è stato acquistato alla ricevitoria "7 Meraviglie", sulla Cassia, a Roma. E il vincitore potrebbe essere una persona di passaggio, non un cliente abituale. A ipotizzarlo è il titolare del locale, Daniele Ciavaglia, che ad Agimeg spiega: «Non ho idea di chi possa essere il vincitore. Abbiamo venduto davvero tanti biglietti. Mi auguro qualcuno interno tra noi, ma non credo. Mi trovo sulla via Cassia, è una zona di passaggio. Inoltre, nel periodo delle Festività ci sono molte persone che vengono nel mio locale proprio per acquistare il biglietto della Lotteria Italia».

