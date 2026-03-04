Uso delle basi Usa Meloni fa lo struzzo e evita il parlamento

Giorgia Meloni ha deciso di non portare in Parlamento le recenti notizie sulle fiamme del Golfo che minacciano i confini italiani ed europei. In questa situazione, il governo non ha fornito dettagli ufficiali sulle azioni previste, e la premier ha scelto di non discutere pubblicamente le questioni di sicurezza con i membri del Parlamento. La scelta ha suscitato attenzione e discussioni tra i parlamentari.

Prova di forse Ieri vertice a Palazzo Chigi con Eni e Snam per parlare di energia. Il governo spera che Trump non chieda l'utilizzo di Sigonella Le fiamme del Golfo lambiscono i confini dell'Italia e del'Europa ma Giorgia Meloni non ritiene necessario informare il Parlamento su cosa sta succedendo e cosa il governo intenda fare. L'opposizione la reclama in aula. Salvini risponde al suo posto che la presidente del consiglio sarà al suo posto alla vigilia del prossimo Consiglio europeo. Significherebbe il 18 marzo, di questi tempi un'eternità.