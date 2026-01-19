Nella puntata di Otto e Mezzo del 19 gennaio, condotta eccezionalmente da Giovanni Floris, si affronta il tema di Donald Trump, con Giannini che lo definisce “lo sceriffo di Washington”. Un intervento che invita a riflettere sulle dinamiche politiche e sui ruoli delle figure pubbliche negli Stati Uniti attuali. La discussione si inserisce in un contesto di analisi approfondita e senza enfasi, tipico della trasmissione.

Si parla di Donald Trump a Otto e Mezzo nella puntata in onda lunedì 19 gennaio, eccezionalmente condotta da Giovanni Floris e non da Lilli Gruber. "Da quando lo sceriffo di Washington è tornato alla Casa Bianca, esiste solo la Trump tax, è saltato l'ordine mondiale - interviene subito a riguardo Massimo Giannini -. Non sappiamo quale sia il saldo finale, ma vuole affermare il principio per cui l'America è padrona del mondo. In Groenlandia, come in Venezuela, c'entrano petrolio, gas e terre rare". Ma da Trump a Giorgia Meloni, ecco che il passo è brevissimo. Il conduttore di La7 incalza subito i suoi ospiti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Otto e Mezzo, Giannini attacca Trump: "Sceriffo di Washington"

Otto e mezzo, Giannini accusa: "Meloni parte del piano"Massimo Giannini sostiene che Giorgia Meloni e l'Italia siano coinvolte in un presunto piano di Donald Trump, secondo la sua interpretazione di un complotto americano contro l'Unione Europea.

Leggi anche: Otto e mezzo, Italo Bocchino smonta le balle di Giannini: "Non è l'Italia reale"

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Studente accoltellato a scuola, Giannini: "Sarebbe da miserabili farne oggetto di strumentalizzazione politica" - Giannini parla dell'accoltellamento avvenuto durante l'orario di lezione all'istituto professionale 'Chiodo- la7.it