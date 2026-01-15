Ardea Hashish marijuana e cocaina in auto e a casa Una 25enne arrestata dai Carabinieri Denunciato il convivente

A Ardea, i Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato una donna di 25 anni trovata in possesso di hashish, marijuana e cocaina sia in auto che a casa. Il convivente della donna è stato denunciato per analoghi motivi. L'intervento rientra nelle attività di controllo volte a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella zona.

ARDEA – I Carabinieri della Stazione di Marina Tor San Lorenzo hanno arrestato in flagranza di reato una 25enne romana,

Quartu, trovati con cocaina, hashish e marijuana: 31enne e 50enne arrestati - I due possedevano undici dosi e cinque bustine di marijuana, nove dosi di cocaina e una di hashish, oltre a 1000 euro in contanti ... cagliaripad.it

Hashish, marijuana e cocaina: i rifornimenti di stupefacenti sul litorale laziale - Sono ritenuti soci in affari per lo spaccio nella zona ... rainews.it

