Calabria flagellata dal maltempo | Occhiuto chiede lo stato d’emergenza in campo soccorritori e solidarietà nazionale
La Calabria sta affrontando un’ondata di maltempo che ha provocato allagamenti e danni alle abitazioni, spingendo il governatore Roberto Occhiuto a chiedere immediatamente lo stato di emergenza. La pioggia incessante ha isolato alcune zone e messo in difficoltà i soccorritori, che sono al lavoro per aiutare le persone colpite. La richiesta di aiuti arriva anche dalla presenza di numerose strade impraticabili e di case evacuate.
Maltempo in Calabria, Occhiuto: “Chiesto lo stato di emergenza nazionale”
Il presidente della regione Calabria, Occhiuto, ha richiesto lo stato di emergenza nazionale dopo una serie di piogge intense che hanno allagato molti quartieri a Cosenza.
Calabria piegata dal maltempo, il presidente della Regione chiede lo stato di emergenza nazionale
Il maltempo ha causato gravi danni in Calabria, spingendo il presidente della Regione a chiedere ufficialmente lo stato di emergenza nazionale.
