Calabria flagellata dal maltempo | Occhiuto chiede lo stato d’emergenza in campo soccorritori e solidarietà nazionale

Calabria in Emergenza: Maltempo, Solidarietà e una Richiesta Urgente al Governo. La Calabria è stretta nella morsa di un’ondata di maltempo che ha causato danni significativi e ha spinto il governatore Roberto Occhiuto a richiedere lo stato di emergenza. Il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, ha espresso piena solidarietà alla popolazione e ha sollecitato un rapido intervento del governo nazionale per fornire risorse e supporto alla regione. Le operazioni di soccorso sono in corso, con l’impegno di Protezione Civile, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e volontari. Un Territorio Vulnerabile e una Richiesta di Intervento Immediato.🔗 Leggi su Ameve.eu

