L’Italia flagellata dal maltempo | frana una palazzina c’è un morto

Una palazzina è crollata a causa del maltempo che da giorni investe l’Italia, provocando la morte di una persona e lasciando altre sotto le macerie. La frana si è staccata in una zona montuosa del Nord, dove le piogge intense hanno indebolito le pareti rocciose, portando alla perdita di un edificio abitato da diverse famiglie.

Il maltempo torna a colpire l’Italia a tre settimane dal ciclone Harry. Una nuova ondata perturbata, ribattezzata da molti il “ciclone di San Valentino”, sta scaricando piogge e vento su più regioni, con terreni già saturi e fiumi in sofferenza. L’allerta resta alta, soprattutto dove le precipitazioni non hanno mai davvero mollato la presa negli ultimi giorni. In Calabria la situazione più pesante riguarda il Cosentino: Busento e Crati sono esondati, diverse strade interne risultano interrotte e alcune famiglie sono rimaste isolate. A Cassano allo Ionio circa cinquecento residenti sono stati evacuati dalle frazioni più colpite, mentre Vigili del Fuoco e Protezione Civile lavorano senza sosta per raggiungere chi è rimasto intrappolato.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Un uomo è morto e altri due sono rimasti feriti dopo che un muro di contenimento è crollato su una palazzina a causa delle intense piogge che hanno colpito il Lazio.

Formello, ieri sera, una frana improvvisa ha travolto una palazzina in via delle Viole, seppellendo un uomo di 58 anni che viveva nell’appartamento al piano terra.

