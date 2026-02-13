Brusciano | Ovuli panetti e chili di droga Operazione dei Carabinieri tra i casermoni della 219

Brusciano, i Carabinieri hanno fatto irruzione questa mattina nei casermoni della “219” e hanno trovato ovuli e panetti di droga nascosti tra le mura, insieme a 21 chili di sostanze stupefacenti e alcune munizioni, in risposta all’aumento di spaccio nella zona.

Brusciano, blitz dei Carabinieri nella 219: sequestrati 21 kg di droga e munizioni, proseguono i controlli nelle aree popolari. Brusciano messa a setaccio dai Carabinieri della locale stazione che hanno effettuato un servizio a largo raggio nel complesso di edilizia popolare della 219 a via De Filippo. Durante le perquisizioni effettuate nelle abitazioni e nelle aree comuni, i militari hanno rinvenuto in un'area condominiale 14 chili di marijuana nascosta in 13 buste sottovuoto che erano state messe all'interno di un'intercapedine del muro. Trovate anche 109 dosi della stessa sostanza stupefacente pronte per la vendita al dettaglio.