Ostetrica nel panico lascia partoriente da sola per 15 minuti | bimbo fatto nascere dal padre
All'ospedale di Oxford, in Gran Bretagna, un'ostetrica ha lasciato una donna in travaglio da sola per circa 15 minuti, lasciando la coppia senza assistenza durante il parto. La stessa operatrice è tornata solo dopo che il bambino era già stato fatto nascere dal padre. L'episodio ha suscitato discussioni sulla gestione delle emergenze in reparto.
Il caso all'ospedale di Oxford, in Gran Bretagna, dove l’operatrice sanitaria ha lasciato la coppia da sola nonostante il travaglio in corso ritornando quando il bimbo era già nato. “Ha iniziato a farsi prendere dal panico, mi ha spaventato ed è andata via” ha raccontato la partoriente. 🔗 Leggi su Fanpage.it
