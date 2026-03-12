Ostetrica nel panico lascia partoriente da sola per 15 minuti | bimbo fatto nascere dal padre

All'ospedale di Oxford, in Gran Bretagna, un'ostetrica ha lasciato una donna in travaglio da sola per circa 15 minuti, lasciando la coppia senza assistenza durante il parto. La stessa operatrice è tornata solo dopo che il bambino era già stato fatto nascere dal padre. L'episodio ha suscitato discussioni sulla gestione delle emergenze in reparto.