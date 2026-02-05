Bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uomini a una festa chemsex accompagnato dal padre | orrore a Lille

Un bambino di cinque anni è stato vittima di violenza e droga durante una festa chemsex a Lille. Secondo le accuse, il padre avrebbe portato il bambino consapevolmente all’evento, dove è stato violentato da almeno dieci uomini. La polizia ha arrestato il padre, mentre gli inquirenti cercano di fare luce su quanto accaduto.

Secondo l'accusa, il padre del bambino lo avrebbe portato consapevolmente a un party chemsex dove il piccolo è stato violentato. L'uomo però si dichiara vittima di una coppia che lo avrebbe drogato la sera del party, allontanandolo dal figlio prima di violentare lui e il minore.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lille chemsex

Un bambino di cinque anni è stato vittima di un incubo in Francia.

Un bambino di cinque anni è stato trovato drogato e violentato da un gruppo di dieci uomini a Lille, nel nord della Francia.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Lille chemsex

Argomenti discussi: Usa, rilasciato il bimbo di 5 anni arrestato dall'Ice con il padre a Minneapolis; Minnesota, giudice blocca l'espulsione del bimbo di 5 anni fermato dall'Ice; Minneapolis, bambino deportato dall'Ice sarà rilasciato con il padre; Non mangia e chiede della mamma. La denuncia dei deputati dem dopo la visita al bimbo arrestato dall’Ice.

Bimbo di 5 anni drogato e violentato dal papà con altri nove uomini, abusi anche sull'animale domestico: l'orrore al party chemsexUn bambino di 5 anni e mezzo è stato drogato e violentato da dieci uomini, tra cui il padre, durante una festa di «Chemsex», dove vengono usate droghe psicoattive per ... leggo.it

Shock in Francia, bimbo di 5 anni drogato e violentato da 10 uominiShock e orrore in Francia per la storia di un bimbo di appena 5 anni, drogato e abusato da 10 uomini, con la complicità del padre che lo aveva messo a disposizione per una serata 'chem-sex' dopo aver ... ansa.it

Potete consigliarmi qualche libro da far leggere a un bimbo di 8 anni come affrontare il bullismo facebook