A 102 anni vola in cielo l' ostetrica Tatjana | a San Severo ha fatto nascere oltre 9000 bambini

Se ne va all’età di 102 anni Tatjana Koskelewa, l’ostetrica che a San Severo ha assistito alla nascita di oltre 9.000 bambini. Originaria di Sumi, Siberia, nata l’8 febbraio 1923, Tatjana ha dedicato la sua vita alla professione, lasciando un’importante testimonianza di cura e dedizione. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità e per chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

I funerali si terranno nella chiesa dell'Immacolata mercoledì 28 gennaio alle ore 15.30 È volata in cielo, questa mattina, Tatjana Koskelewa, nata a Sumi, in Siberia, all'epoca in Russia, l'8 febbraio 1923. Aveva 102 anni, era una delle centenarie di San Severo, ma in assoluto la "mamma" di tantissimi sanseveresi, perché per decenni è stata una levatrice, ostetrica ante litteram ed ha aiutato una enormità di mamme e bimbi nel momento più bello della vita. Circa 9000 i parti che ha assistito in totale. Era detta la 'Russiana', per le sue origini, ha lavorato sino a tarda età, aiutando tutti e tutte.

