Ospitalità per adulti fragili senza fissa dimora a Carpi inaugura ' Housing First'

Questa mattina a Carpi è stato inaugurato il nuovo servizio di Housing First, un centro di ospitalità temporanea situato in Via Molinari 33. Il progetto è rivolto ad adulti fragili senza fissa dimora e fa parte di un intervento finanziato attraverso il Piano di contrasto alla povertà estrema. L’apertura del centro mira a offrire un supporto immediato a chi vive in condizioni di emergenza abitativa.

Taglio del nastro per il servizio finanziato con fondi Pnrr e risorse di Asp e dell'Unione delle Terre d'Argine. La struttura può ospitare temporaneamente fino a 18 persone Questa mattina, giovedì 12 marzo, ha aperto le sue porte a Carpi, in Via Molinari 33, il nuovo servizio di Housing First – Centro di ospitalità temporanea per persone fragili senza fissa dimora, realizzato nell'ambito delle azioni di contrasto alla povertà estrema e finanziato attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il concorso di risorse proprie di Asp Terre d'Argine e dell'Unione Terre d'Argine.L'intervento ha consentito la riqualificazione di una porzione di immobile costruito negli anni Sessanta e donata da un privato cittadino alle allora Opere Pie di Carpi, successivamente trasformate in Ipab e oggi Asp Terre d'Argine.

