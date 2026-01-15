Senza fissa dimora Nucera | In serata aprirà i battenti un altro immobile per le persone fragili

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha chiarito che, in risposta alle recenti voci, non verrà allestita alcuna tendopoli né è prevista la raccolta di coperte o indumenti per persone senza dimora. In serata sarà aperto un nuovo immobile dedicato alle persone fragili, offrendo un luogo di assistenza e supporto. La comunicazione mira a rassicurare la cittadinanza e a precisare le iniziative ufficiali in corso.

L’Istat “copia” Roma Capitale e lancia una rilevazione nazionale delle persone senza dimora - Una rilevazione che coinvolge 14 città, inclusa la Città Eterna, dove purtroppo si continua a mori ... romatoday.it

Senza fissa dimora ed emergenza freddo: aumentano i posti letto all'asilo notturno di Porta a Mare - Il Comune di Pisa rafforza gli interventi di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, rientrati nella gestione diretta dell'amministrazione a partire dal 1° luglio 2025. pisatoday.it

@corrieredellumbria Un 40enne guineano, senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato dai carabinieri della stazione Perugia-Fortebraccio per i reati di violenza sessuale, tentata violenza sessuale e violazione di domicilio. I fatti risalgono a una notte facebook

La storia del senza fissa dimora che sfalcia l'erba e fa piccole manutenzioni a Novoli x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.