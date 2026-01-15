Senza fissa dimora Nucera | In serata aprirà i battenti un altro immobile per le persone fragili

L’Amministrazione comunale di Reggio Calabria ha chiarito che, in risposta alle recenti voci, non verrà allestita alcuna tendopoli né è prevista la raccolta di coperte o indumenti per persone senza dimora. In serata sarà aperto un nuovo immobile dedicato alle persone fragili, offrendo un luogo di assistenza e supporto. La comunicazione mira a rassicurare la cittadinanza e a precisare le iniziative ufficiali in corso.

“In relazione ad alcune notizie rimbalzate nelle ultime ore tra chat, social network e giornali online, l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria precisa che in città non verrà allestita nessuna “tendopoli” e che non c’è necessità di alcuna raccolta di coperte e indumenti per persone senza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.itImmagine generica

