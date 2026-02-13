La pista ciclabile i nuovi parcheggi e l’illuminazione a led | il maxi progetto di riqualificazione

Il progetto di riqualificazione a Vimercate prende il via, dopo che lavori su pista ciclabile, parcheggi e illuminazione a led sono stati approvati dal Comune. La decisione nasce dalla necessità di migliorare la sicurezza e la vivibilità delle strade, che negli ultimi mesi hanno visto un aumento di traffico e residenti insoddisfatti. I lavori, che coinvolgono le vie Galileo Galilei e Crocefisso, renderanno più agevole la mobilità e garantiranno un’illuminazione più efficiente nelle zone centrali.

È tutto pronto per i lavori di riqualificazione urbana che a Vimercate interesseranno le vie Galileo Galilei e via Crocefisso. L'intervento, parte del più ampio Piano Integrato d'Intervento (PII), che comprende anche le aree dell'ex ospedale e della cava Cantù, prenderà il via lunedì 16 febbraio e avrà una durata prevista di circa due mesi. Il progetto guarda anche al verde pubblico: il giardino esistente sarà riqualificato con una nuova semina del prato e una riorganizzazione dell'area riservata ai cani. Il Comune ha poi previsto maggior spazio allo sport e all'aggregazione, con la sostituzione delle porte da calcio e la creazione di un'area dedicata al green volley dotata di rete.